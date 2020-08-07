Жириновский заявил, что если бы ему удалось родиться заново, то он прожил бы до старости в Саратове
12:20 07.08.2020 Источник: Газета.Ru
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не удовлетворен своей жизнью, и если бы ему удалось родиться заново, то он прожил бы до самой старости в Саратове. Об этом политик рассказал в интервью RT.
«Всё, что я хотел в жизни, не получилось. Нет у меня ни хорошей работы, ни тёплой семьи, ни хороших товарищей, ни свободы, которой хотелось бы. Всё, что я имею, — это на тройку. На тройку я прожил жизнь», — сказал Жириновский.
Он пояснил, что жалеет о своем поступлении в Институт стран Азии и Африки, а также об изучении четырех иностранных языков.
Политик рассказал, что хотел бы прожить до самой смерти в Саратове обычной жизнью, став юристом или историком.
«Был бы пенсионером саратовским, на берегу Волги сидел бы...», — сказал Жириновский.
Лидер либерал-демократов добавил, что у него также не сложилась личная жизнь, но исправлять эту ошибку слишком поздно. Газета.Ru
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