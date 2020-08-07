Российские инновационные провода из алюминиевого сплава будут установлены на объекте МОЭСК

16:45

Инновационные алюминиевые провода, разработанные компанией "Энергосервис", появятся в августе на объекте ПАО МОЭСК на участке в районе Колычево города Коломны Московской области. Новая продукция придет на смену импортным аналогам, сообщает Алюминиевая ассоциация.

Новейший провод АНВП (алюминиевый нетермообработанный высокопрочный) был разработан специалистами ООО "Энергосервис" - одной из ведущих отечественных компаний в области инноваций на рынке тросов, канатов и неизолированных проводов. В производстве был использован алюминиевый сплав 6101-т4 компании РУСАЛ.

Эффективность провода АНВП была доказана на опытных участках ПАО "Россети" еще в 2015 году. Оптимальное сочетание параметров механической прочности и электрического сопротивления сплава с одной стороны и конструкции и технологии "Энергосервис" с другой дало возможность обойтись без стального сердечника и за счет этого обеспечить компактность и лучшую проводимость провода.

"Созданный нами алюминиевый провод позволяет при реконструкции воздушных линий электропередач на старых опорах снизить ветровую, гололедную и вибрационную нагрузку на все элементы воздушных линий при большей пропускной способности и сокращении потерь энергии. Благодаря этим качествам нового провода обеспечивается больший ресурс существующих опор и снижается стоимость реконструкции и эксплуатации", - сказал генеральный директор ООО "Энергосервис" Виктор Фокин.

Уникальность конструкции провода и технологии его производства подтверждены рядом патентов, выданных в России и Германии. Изделие уже эффективно эксплуатируется на воздушных линиях электропередач, в качестве грозотроса и несущих тросов контактной сети железных дорог. Используемые конструкции демонстрируют массу преимуществ: значительное повышение механической прочности, вибрационной устойчивости, эксплуатационной вытяжки, самопогашение колебаний и др.