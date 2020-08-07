В Госдуме проявили интерес к расследованию преступлений ВСУ
19:06 07.08.2020
Виталий Милонов, депутат Госдумы, выразил согласие с Русланом Осташко, главным редактором PolitRussia, призвавшим российские следственные органы начать активно преследовать украинских военных преступников.
|Скриншот сюжета на YouTube-канале PolitRussia
В ролике политолог упомянул опыт израильских спецслужб, тайно вывозивших немецких военных преступников из государств, где они скрывались, и затем судили в своей стране. Эксперт считает, что России необходимо начать активные расследования преступлений, которые совершает регулярная армия Украины. По его мнению, украинские военные ставят перед собой одну цель: убийство гражданского населения, проживающего на юго-востоке Украины. Об этом эксперт сообщил в беседе с Федеральным агентством новостей.
Милонов поддержал Осташко, опубликовав запись на своей странице в социальной сети Facebook. «Мы должны бороться с любыми проявлениями нацизма и ксенофобии, чтобы вновь не проснуться в 1939 году. В ролике приведен один из способов, которым можно следовать», – подчеркнул депутат.
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