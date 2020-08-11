МКБ в партнерстве с группой "Самолет" предложил ипотечную ставку в 0,01%
14:46 11.08.2020
Московский кредитный банк (МКБ) в партнерстве с группой «Самолет» запустил совместную программу ипотечного кредитования. Она позволяет приобрести жилье в одном из объектов группы с ипотечной ставкой 0,01%. Программа дает возможность купить квартиру в ЖК Группы «Самолет», в Москве («Квартал Некрасовка», «Остафьево», «Алхимово») и в Подмосковье («Пригород Лесное», «Большое Путилково», «Люберцы», «Томилино Парк»).
В рамках программы предусмотрен первоначальный взнос в размере 20% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита – 12 млн рублей, при этом ставка 0,01% действует в течение первого года ипотеки. Срок кредита – до 30 лет.
«Партнерская программа с одним из крупнейших застройщиков Московского региона – еще один шаг в сторону обеспечения граждан доступной ипотекой и качественным жильем», - отмечает начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.
«МКБ - надёжный партнёр группы «Самолет», - говорит директор по развитию партнёрских программ группы «Самолет» Алена Анцышкина. - Например, банк выделил проектное финансирование нашему проекту «Квартал «Некрасовка». Мы рады, что наше сотрудничество расширяется и совместно мы можем предложить покупателям недвижимости как интересные проекты, так и лучшие условия покупки».
Группа «Самолет» вхдит в ТОП-10 застройщиков России по объему текущего строительства и занимает 5-е место в стране по объему ввода в эксплуатацию по итогам 2019 года, она включена в перечень системообразующих предприятий России. Портфель проектов «Самолета» - более 12 млн кв. м.
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