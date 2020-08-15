Третий этап тестирования вакцины от COVID-19 будет проходить амбулаторно
09:37 15.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Добровольцы, которые примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, будут проходить все необходимые процедуры амбулаторно. Об этом ТАСС сообщил директор центра Александр Гинцбург.
"Разумеется, добровольцы не будут госпитализироваться предварительно. Все будут из дома приходить и домой уходить", - сказал он.
Гинцбург добавил, что у добровольцев наверняка будут брать кровь в первый день испытаний. "Это делается для того, чтобы была точка отсчета, чтобы сравнивать прирост антител", - пояснил он. Следующий забор крови будет сделан через 21 день после первой вакцинации и еще через 21 день после второй вакцинации.
Директор НИЦ им. Гамалеи обратил внимание, что пока нет окончательного протокола по пострегистрационным исследованиям. Однако он предположил, что эти испытания будут более легкими, чем первые два этапа.
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