Собянин ввел сертификаты взамен "сгоревших" путевок на детский отдых
19:49 18.08.2020
Путевки в детские лагеря отдыха, которые не были использованы в нынешнем году, окажутся актуальны в следующем. Согласно постановлению мэра Сергея Собянина, можно будет или получить новую путевку, или воспользоваться сертификатом номиналом 30 тыс. руб. Как отмечают городские власти, в январе-марте 2020 года правительство Москвы выдало более 40 тыс. льготных детских путевок, а также сертификатов для самостоятельной организации детского отдыха. Однако в апреле процесс застопорился в связи с пандемией коронавируса. Сейчас ситуация меняется. «Временные ограничения на работу санаторно-курортных учреждений, действовавшие в Москве, Московской области и большинстве курортных регионов страны, были отменены в июле текущего года. В этой связи правительство Москвы частично возобновило летнюю оздоровительную кампанию детей льготных категорий. До конца 2020 года по 9 тыс. льготных путевок смогут отдохнуть около 3,6 тыс. семей с детьми. Большинство из них находятся на отдыхе в настоящее время», - сообщают столичные власти.
Срок действия сертификатов для самостоятельной организации детского отдыха продлили до 31 октября 2021 года и родители смогут сами выбрать удобное для поездки время. При этом география отдыха не ограничена. Более 140 организаций, сотрудничающих с правительством Москвы, предлагают на выбор более 15 тыс. туров.
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