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США: После прибытия Нацгвардии ﻿в Висконсин беспорядки прекратились

20:20 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспорядки в американском городе Кеноша (штат Висконсин) прекратились после отправки туда сил Национальной гвардии, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Успех: с тех пор, как Национальная гвардия два дня назад прибыла в город Кеноша в Висконсине, там не было дальнейшего насилия, [не было] даже малейшей проблемы. Когда местные власти на законных основаниях просят о помощи, федеральное правительство будет действовать и быстро добьется успеха. Портленд, ты слышишь?" - написал американский лидер в "Твиттере".

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. В ночь на среду 17-летний Кайл Риттенхаус во время беспорядков застрелил двух человек. Он, по сведениям местного издания "Милуоки джорнэл сентинел", мог входить в группу добровольцев, которые пытались защитить имущество от мародеров. Риттенхаус задержан.

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