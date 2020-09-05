Доказательств отравления Навального у США нет - Трамп
09:30 05.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не располагают никакими доказательствами предполагаемого отравления Алексея Навального и пока точно не знают, что произошло. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп.
"Я не знаю точно, что произошло. Я думаю, что это трагедия, это ужасно, это не должно происходить. У нас пока нет никаких доказательств, но я это изучу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
"Я бы очень сильно разозлился, если бы оказалось, что так и есть (что Навальный был отравлен - прим. ТАСС). Мы изучим данные и документы, потому что в течение следующих нескольких дней нам отправят много документов", - добавил президент США.
Трамп затронул также тему отношений с Россией в целом. "Много всего происходит (в отношениях с Россией - прим. ТАСС)", - сказал он. "Я думаю, что был тем самым человеком, который предостерег США и весь мир по поводу проекта "Северный поток - 2". Я спросил, почему Германия отдает миллиарды и миллиарды долларов России, чтобы получать свои энергоресурсы из России, а мы, как предполагается, должны защищать Германию от России. Были также и санкции, и все остальное", - добавил американский лидер, отметив при этом, что Вашингтон и Москва ведут крайне важные переговоры по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.
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