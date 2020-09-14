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НОВОСТИ

Глава МИД РФ отменил визит в Берлин

20:00 14.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сергей Лавров отменил визит в Берлин. Поездка главы российского МИДа в ФРГ была намечена на 15 сентября. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

Предполагалось, что министр иностранных дел примет участие в церемонии закрытия перекрёстного Года научно-образовательных партнёрств.

3 сентября Берлин уведомил Москву об изменениях в рабочем графике главы МИДа ФРГ Хайко Мааса. Его участие в церемонии отменилось, а на переговоры с российским коллегой было отведено полтора часа.

«Таким образом, первоначальная и основная цель поездки Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной», — подчеркнули в российском министерстве. Говорит Москва

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