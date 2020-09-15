Американские ученые обнаружили препарат, нейтрализующий коронавирус - СМИ
10:00 15.09.2020 Источник: РБК
Ученые из Питтсбургского университета (США) обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2 даже при минимальной дозировке. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Cell.
Речь идет о белковом соединении, которое в десять раз меньше полноразмерного антитела, используемого для создания препарата Ab8 против COVID-19.
Данный препарат был обнаружен методом быстрого анализа 100 млрд потенциальных молекул, способных входить в контакт с S-белком коронавируса. В организм патоген способен проникнуть именно через данное вещество. После белкового соединения с иммуноглобулином образуется препарат Ab8.
В исследовании отмечается, что данный препарат показал высокую эффективность в профилактике и лечении коронавируса среди мышей и хомяков. РБК
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