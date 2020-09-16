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В офисы компания вернулась только треть сотрудников - исследование

08:20 16.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работодатели не спешат отказываться от удаленного режима работы, введенного из-за пандемии коронавируса, только 35% из них в сентябре вернули сотрудников в офисы, сообщают специалисты службы исследования hh.ru

Согласно данным опроса, проведенного среди более чем 100 компаний-работодателей с 8 по 15 сентября 2020 года, за два месяца существенно выросла доля компаний, которые вернули от четверти до половины сотрудников. В сентябре таких стало 35%, в июле же их было 26%.

Среди тех, кто уже начал, но еще не завершил процесс возвращения сотрудников с удаленной работы, 26% утверждают, что уже вернули менее четверти работников. 15% заявили, что вернули от 50% до 75% сотрудников, 24% вернули от 75% до 99% сотрудников. 49% опрошенных работодателей полностью переводили на удаленную работу всех сотрудников. 48% переводили на дистанционный режим лишь часть штата, 3% вообще никого не переводили.

Доля компаний из числа тех, кто переводил сотрудников на удаленный режим работы и уже начал возвращать их в офисы, выросла до 83% за два месяца (в июле таких было 76%). В сентябре 2020 года 45% все еще не завершили процесс, 39% уже завершили. В каждой десятой компании утверждают, что еще не начали возвращение в офисы, но планируют это сделать, 7% отложили офисный формат работы на неопределенный срок.

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