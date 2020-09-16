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Лукашенко как легитимный президент не нуждается в гарантиях безопасности - Песков

14:32 16.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко не нуждается в гарантиях безопасности от оппозиции страны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это все внутреннее дело Белоруссии", - заявил в среду журналистам представитель Кремля, подчеркнув, что Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии.

Песков не стал комментировать заявление бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что оппозиция готова предоставить Лукашенко "гарантии безопасности", если он "мирно" отойдет от власти. "Мы никак не хотели бы на это реагировать", - сказал Песков.

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