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НОВОСТИ

Миссия НАТО в Косово получила новую систему слежения

16:10 16.09.2020 Источник: НГ-Online

Агентство НАТО по связи и информации (NCI) успешно доставило обновленную систему слежения для командования и управления силами Североатлантического союза в Косово (KFOR). По словам представителей альянса, «эта система является неотъемлемой частью повседневных операций НАТО в Косово».

Новая система слежения KFOR состоит из центрального узла, расположенного в штаб-квартире натовских сил в Косово, который, в свою очередь, связан с почти 300 автомобилями, где имеются специальные планшеты, дающие возможность экипажам автомашин KFOR постоянно видеть положение друг друга, общаться между собой, а также со штаб-квартирой косовских сил альянса.

Новая система слежения пришла на смену той, что впервые была развернута около 15 лет назад и устарела в технологическом плане. В рамках модернизации системы слежения для командования и управления силами KFOR проводится замена планшетов, ноутбуков, серверов и программного обеспечения, а также обучение персонала.

Андрей Серенко

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