Кудряшов: Возобновление нефтедобычи позитивно скажется на внутриливийском урегулировании

19:47

В Тобруке положительно оценили уровень состоявшихся межливийских переговоров. Об этом журналистам ФАН рассказал представитель Восточного правительства Ливии в России Станислав Кудряшов.

Сторонам удалось договориться о возобновлении добычи нефти с условием, что все доходы будут справедливо распределяться между регионами. Поскольку энергоресурс был одним из основных источников дохода, Правительство национального согласия лишилось финансирования, пока возможность экспорта была заблокирована. В итоге ПНС оказалось в безвыходной ситуации, в частности не имея больше возможности финансировать поддерживающие его бандформирования.

«Можно сказать, что тактика закрытия добычи себя оправдала. Потому что создались предпосылки для ведения переговоров о политических изменениях», - прокомментировал стратегию Кудряшов.

Практически 100% нефтяных объектов в Ливии остановили свою работу в начале 2020 года. Основные запасы «черного золота» добывались в Восточной Ливии, в то время как все доходы от продажи направлялись на Запад – в Центральный Банк Триполи, находящийся под контролем нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). Восточная же часть под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА), Палаты представителей и Временного правительства в Тобруке не получала почти ничего.

Решение возобновить добычу энергоресурса было принято с учетом интересов всех граждан Ливии, однако существует несколько требований.

Средства от реализации нефти должны распределяться транспарентно. Равномерное распределение доходов и антикоррупционные меры позволят улучшить экономическую ситуацию.

Председатель Палаты представителей Агила Салех неоднократно обозначал несправедливость текущей ситуации, напомнил Кудряшов. Но длительное время не удавалось найти значимой поддержки. Международное сообщество взаимодействовало только с ПНС, получая прибыль от ливийских энергоресурсов. Только после приостановки поставок в мире начали серьезно относиться к внутренним проблемам Ливии.

«Мировое сообщество пришло к пониманию, что необходимо искать какой-то политический консенсус и выстраивать диалог, чтобы возобновить поставки важного энергоресурса на мировой рынок», – отметил Кудряшов.

Представитель Восточного правительства Ливии в России напомнил, что ливийскую нефть использовали многие заводы в Европе, в первую очередь, итальянские, греческие и французские.

Власти Киренаики выражают надежду, что первые договоренности с Триполи приведут к окончанию затянувшегося конфликта. И возобновление добычи нефти – это первый шаг навстречу миру. Ливийцы, более четырех десятков лет прожившие в мире при Муамарре Каддафи, помнят, что любой конфликт можно было решить без междоусобиц.

При этом, Правительство национального согласия исчерпало свой кредит доверия, политика Сарраджа в настоящее время вызывает симпатию у единиц, поскольку она направлена, в первую очередь, на реализацию планов внешних игроков. Иностранные спонсоры ПНС заинтересованы в затяжном ливийском конфликте.