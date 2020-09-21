В Госдуме предложили создать реестр нянь

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили создать единый реестр нянь. Сегодня суд Москвы приговорил сиделку к трём годам колонии за избиение младенцев. Осуждённую Елену Михайлову взяли под стражу в зале суда, передаёт «Интерфакс».

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила, что няни должны подвергаться обязательному психиатрическому и психотерапевтическому освидетельствованию. Кроме того, по мнению парламентария, таких работниц следует проверять на наличие инфекций.

«Реестр нянь почему не сделать? Почему нет? Чтоб люди набирали себе нянь из этого реестра. Няни должны быть все проверенные у психиатра, образование специальное должно быть, я считаю, а не просто так взяли няню с улицы и поставили к своим детям. Организации составят реестр, они могут заняться и обучением нянь, и образованием. Сейчас с этим ковидом просидели полгода дома ученики. Няня должна быть такая, которая тоже могла бы с ними обучаться, если школьники дети. Это такая тема, которую надо обсуждать на самом деле, что-то делать, решать. Слишком много детей гибнет от рук этих наших нерадивых нянь, а если не гибнут, то калечатся».

По мнению Вторыгиной, родители, нанимающие нянь по объявлениям в газетах, поступают неосмотрительно. Собеседница радиостанции отметила, что няня при устройстве на работу в обязательном порядке должна предъявить нанимателям рекомендательные письма.