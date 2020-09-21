0
0
119
НОВОСТИ

В Госдуме предложили создать реестр нянь

17:12 21.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили создать единый реестр нянь. Сегодня суд Москвы приговорил сиделку к трём годам колонии за избиение младенцев. Осуждённую Елену Михайлову взяли под стражу в зале суда, передаёт «Интерфакс». 

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила, что няни должны подвергаться обязательному психиатрическому и психотерапевтическому освидетельствованию. Кроме того, по мнению парламентария, таких работниц следует проверять на наличие инфекций.

«Реестр нянь почему не сделать? Почему нет? Чтоб люди набирали себе нянь из этого реестра. Няни должны быть все проверенные у психиатра, образование специальное должно быть, я считаю, а не просто так взяли няню с улицы и поставили к своим детям. Организации составят реестр, они могут заняться и обучением нянь, и образованием. Сейчас с этим ковидом просидели полгода дома ученики. Няня должна быть такая, которая тоже могла бы с ними обучаться, если школьники дети. Это такая тема, которую надо обсуждать на самом деле, что-то делать, решать. Слишком много детей гибнет от рук этих наших нерадивых нянь, а если не гибнут, то калечатся».

По мнению Вторыгиной, родители, нанимающие нянь по объявлениям в газетах, поступают неосмотрительно. Собеседница радиостанции отметила, что няня при устройстве на работу в обязательном порядке должна предъявить нанимателям рекомендательные письма.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

18:00 21.09.2020
Большинство россиян считают, что опасность распространения коронавируса не исчезла - опрос
0
0
17:32 21.09.2020
В "Роскосмосе" сообщили, что спутник, который во вторник сойдет с орбиты, не представляет опасности для людей
0
80
17:00 21.09.2020
Люди во всем мире больше всего боятся глобального потепления и бедности - исследование ООН
0
127
16:32 21.09.2020
Вблизи Каира археологи обнаружили 27 нетронутых саркофагов
0
188
16:12 21.09.2020
Верховный суд ликвидировал партию "Россия будущего" Навального
0
238
16:00 21.09.2020
Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии могут продолжаться годы, если понадобится
0
224
15:32 21.09.2020
Почти половина россиян считают необходимым освоение профессий будущего - Роструд
0
258
15:12 21.09.2020
Вводить в России новые ограничения из-за коронавируса не требуется - Попова
0
265
15:00 21.09.2020
Число поступающих в колледжи вырастет до 1,2 млн в этом учебном году - Голикова
0
278
14:55 21.09.2020
В Подмосковье начнут включать отопление в жилых домах
0
302

Возврат к списку