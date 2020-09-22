Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии ГА ООН

07:30 Источник: Интерфакс

Выступление президента РФ Владимира Путина будет показано во вторник на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Путин выступит в первой группе глав государств на утренней сессии, которая стартует в 17:00 мск, его обращение запланировано к показу седьмым по счету. Перед ним выступят лидеры Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы.

Как ожидается, выступление российского президента будет обнародовано после 18:00 мск.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что председательствующая сторона в Генассамблее в связи с эпидемиологической ситуацией предложила, чтобы главы государств записали свои выступления на видео.