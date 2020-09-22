Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии ГА ООН
07:30 22.09.2020 Источник: Интерфакс
Выступление президента РФ Владимира Путина будет показано во вторник на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Путин выступит в первой группе глав государств на утренней сессии, которая стартует в 17:00 мск, его обращение запланировано к показу седьмым по счету. Перед ним выступят лидеры Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы.
Как ожидается, выступление российского президента будет обнародовано после 18:00 мск.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что председательствующая сторона в Генассамблее в связи с эпидемиологической ситуацией предложила, чтобы главы государств записали свои выступления на видео.
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