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НОВОСТИ

Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии ГА ООН

07:30 22.09.2020 Источник: Интерфакс

Выступление президента РФ Владимира Путина будет показано во вторник на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Путин выступит в первой группе глав государств на утренней сессии, которая стартует в 17:00 мск, его обращение запланировано к показу седьмым по счету. Перед ним выступят лидеры Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы.

Как ожидается, выступление российского президента будет обнародовано после 18:00 мск.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что председательствующая сторона в Генассамблее в связи с эпидемиологической ситуацией предложила, чтобы главы государств записали свои выступления на видео.

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