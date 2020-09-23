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"Талибан" не до конца выполнил договор с Вашингтоном - спецпредставитель США

13:32 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не полностью выполнило соглашение о мире, достигнутое в начале нынешнего года с Вашингтоном. Об этом, как сообщило в среду афганское агентство Хама пресс, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Согласно его утверждению, талибы "не полностью выполнили свои обязательства по договору с Соединенными Штатами". По словам Халилзада, в рамках соглашения "Талибан" должны были полностью разорвать свои связи с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Как указал спецпредставитель США, "хотя талибы и предприняли некоторые шаги, им еще предстоит сделать многое в этом направлении". "Мы находимся в середине процесса", - отметил Халилзад.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

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