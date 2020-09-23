РФ должна сохраниться как сильная президентская республика - Путин
16:32 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин уверен, что принятые поправки в Конституцию РФ должны зафиксировать фундаментальные основы развития страны на десятилетия вперед, а сама Россия - сохраниться как сильная президентская республика. Такую позицию он выразил на встрече в Кремле с сенаторами в среду.
Глава государства поблагодарил членов Совета Федерации за участие в подготовке поправок в основной закон. "Суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны", - подчеркнул Путин.
Среди основ для развития он назвал "историческую преемственность, моральные ценности, надежные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества, укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики".
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