РФ должна сохраниться как сильная президентская республика - Путин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин уверен, что принятые поправки в Конституцию РФ должны зафиксировать фундаментальные основы развития страны на десятилетия вперед, а сама Россия - сохраниться как сильная президентская республика. Такую позицию он выразил на встрече в Кремле с сенаторами в среду.

Глава государства поблагодарил членов Совета Федерации за участие в подготовке поправок в основной закон. "Суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны", - подчеркнул Путин.

Среди основ для развития он назвал "историческую преемственность, моральные ценности, надежные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества, укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики".