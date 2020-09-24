Великобритания введет санкции за нарушения прав человека в Белоруссии

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания введет санкции в отношении ответственных за серьезные нарушения прав человека в Белоруссии. Об этом заявил в четверг глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб на заседании британского парламента.

"Учитывая задержку в Брюсселе [с введением санкций], учитывая мошенническую инаугурацию [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, я дал распоряжение санкционному отделу МИД подготовить санкции [в соответствии с так называемой поправкой] Магнитского против тех, кто виновен в серьезных нарушениях прав человека", - сказал глава Форин оффиса, сообщив, что эта работа будет координироваться с США и Канадой.