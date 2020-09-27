Во всеобщей мобилизации в Азербайджане нет необходимости - власти
13:00 27.09.2020 Источник: Интерфакс
Вооруженные силы Азербайджана полностью укомплектованы в соответствии с требованиями законодательства, в настоящее время в мобилизации нет необходимости, сообщает Государственная служба по мобилизации и призыву в воскресенье.
"В настоящее время ВС Азербайджана укомплектованы в соответствии с требованиями законодательства. Защиту территориальной целостности Азербайджана обеспечивает Азербайджанская армия", - говорится в сообщении.
Госслужба отмечает, что при необходимости резервисты могут быть вызваны в местные структурные подразделения.
"При необходимости резервисты могут быть вызваны в местные структурные подразделения Службы в соответствии с требованиями действующего законодательства и привлечены к принятию соответствующих мер по обеспечению обороны страны и государственной безопасности. Но сегодня для такой необходимости нет причин", - отмечается в сообщении.
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