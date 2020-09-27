Во всеобщей мобилизации в Азербайджане нет необходимости - власти

13:00 Источник: Интерфакс

Вооруженные силы Азербайджана полностью укомплектованы в соответствии с требованиями законодательства, в настоящее время в мобилизации нет необходимости, сообщает Государственная служба по мобилизации и призыву в воскресенье.

"В настоящее время ВС Азербайджана укомплектованы в соответствии с требованиями законодательства. Защиту территориальной целостности Азербайджана обеспечивает Азербайджанская армия", - говорится в сообщении.

Госслужба отмечает, что при необходимости резервисты могут быть вызваны в местные структурные подразделения.

"При необходимости резервисты могут быть вызваны в местные структурные подразделения Службы в соответствии с требованиями действующего законодательства и привлечены к принятию соответствующих мер по обеспечению обороны страны и государственной безопасности. Но сегодня для такой необходимости нет причин", - отмечается в сообщении.