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Восстановление энергетической отрасли в мире быстрым не будет - Новак

17:30 27.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики России считает, что восстановление энергетической отрасли в мире не будет быстрым, а выход этого рынка на докризисный уровень займет много времени. Об этом сказал министр энергетики России Александр Новак на встрече министров энергетики "Большой двадцатки".

"Совершенно очевидно, что структура энергетической отрасли будет трансформироваться как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Восстановление не будет быстрым, и будет характеризоваться достаточно длительным выходом на докризисные показатели", - сказал он.

Новак подчеркнул, что энергетический сектор как двигатель мировой экономики должен стоять в авангарде эффективного преодоления кризиса и последующего восстановления рынка. По его словам, спрос на нефть в мире по итогам этого года в среднем будет на 10% ниже уровня прошлого года. Кроме того, на текущий момент инвестиции компаний в нефтедобычу сократились на 25%, а спрос на продукцию нефтепереработки упал примерно на 28-30%.

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