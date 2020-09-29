В РФ заполнены почти 90% мест в больницах, выделенных для лечения инфицированных коронавирусом - Минздрав

15:32 Источник: Эхо Москвы

Минздрав: в России заполнены почти 90% мест в больницах, выделенных для лечения инфицированных коронавирусом. По словам помощника министра Алексея Кузнецова, при необходимости будут выделены дополнительные койки.

Врачи призывают россиян не испытывать систему здравоохранения и максимально соблюдать все меры профилактики — прежде всего, носить маски в общественных местах, — сказал Кузнецов в интервью ТАСС.

Напомним, в последнее время в России наблюдается резкий рост числа инфицированных. Эхо Москвы