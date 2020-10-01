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Под «Джокондой» да Винчи обнаружен скрытый эскиз

11:32 01.10.2020 Источник: Известия

Французский исследователь Паскаль Котт обнаружил эскиз Леонардо да Винчи под картиной «Джоконда», сообщает портал Artnet News.

Эксперт сделал снимок портрета и начал исследование в 2004 году. В исследовании он использовал технологию инфракрасной съемки, благодаря чему сумел обнаружить на портрете мелкие детали, скрытые под краской.

Котт выяснил, что под картиной «Джоконда» скрыт набросок в технике спольверо — сделанный при помощи древесного угля и трафарета с отверстиями. На наброске Мона Лиза изображена в несвойственном тому времени стиле. Следы эскиза можно обнаружить на руках и на голове героини портрета. Это означает, что ранняя поза была совершенно иной. Женщина сидела вполоборота и смотрела в сторону, отмечает телеканал «Звезда». Да Вични в итоге развернул портрет лицом к зрителям.

Также на картине видны знаки на волосах, которые указывают на наличие заколки, которую во Флоренции не носили. Ученый предположил, что это образ какой-то богини, отмечает телеканал «360».  Известия

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