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Работодатели обязаны перевести с 5 октября на "удаленку" 30% сотрудников

14:57 01.10.2020

Московские работодатели с 5 октября должны перевести на удаленный формат работы треть сотрудников. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ранее некоторые компании столицы уже сделали этот шаг. «К сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти – более 2000 человек ежедневно», - отметил градоначальник на своем сайте.

По данным мэра, в столице вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций, которых за неделю уже насчитывается более 5 000. Причем стало больше горожан переносящих COVID-19 в тяжелой форме - более 1500 человек. С учетом этого, решено было, что работодатели отправят на удаленный режим 30% персонала, а также всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключением могут быть работники, чье присутствие на рабочем месте критически важно для работы организации.

«Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей», - уточнил мэр.

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