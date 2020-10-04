Переводить школы снова на "удаленку" централизованно власти не планируют - Минпросвещения
11:50 04.10.2020 Источник: Интерфакс
Замминистра просвещения РФ Виктор Басюк заявил, что никаких решений о переводе школ на дистанционное обучение из-за коронавируса не будет, школы в регионах смогут самостоятельно определять ведение учебного процесса.
"Никаких официальных решений с федерального уровня о переводе школ на дистант не будет", - заявил Басюк в воскресенье в эфире радио "Комсомольская правда".
"Ситуация как с ковидом, так и с ОРВИ различная, и в регионах и муниципалитетах, именно поэтому мы дали возможность школам индивидуально определять свой образовательный процесс, сегодня многие образовательные организации ведут смешанный образовательный процесс", - уточнил Басюк.
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