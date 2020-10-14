Младшие классы продолжат обучение в школе после каникул — Собянин

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В Москве ученики младших классов выйдут на очные занятия после завершения каникул, однако из-за непростой ситуации с коронавирусом старшеклассники продолжат учиться в дистанционном формате. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, общие двухнедельные каникулы, которые городские власти объявляли в школах, чтобы сдержать рост заболеваемости COVID-19, дали свой эффект. Так, за последние дни доля детей среди заразившихся уменьшилась с 19% до 11%.

Тем не менее, в абсолютном выражении число заболевших ковидом в Москве все еще увеличивается и в целом среди всего населения, и среди детей. «Посоветовавшись с педагогами и санитарными врачами, мы приняли следующие решения. С понедельника, 19 октября 2020 г. ученики 1-5 классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме. Школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения», - сообщил градоначальник в своем блоге.

По его словам, старшеклассники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией, на их долю приходится две трети заболевших детей. При этом старшие школьники успешно адаптируются к дистанционному формату обучения. Младшим это сделать сложнее. Как считает Собянин, принятое решение позволит серьезно уменьшить эпидемио­логическую нагрузку на школы – у педагогов будет возможность рассредоточить детей в зданиях и свести к минимуму контакты между учениками разных классов.