Путин подписал закон, позволяющий тратить средства ФНБ сверх плана при падении цены нефти

15:00 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право правительству РФ использовать в 2021 году средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх заложенного в бюджете объема в случае падения цен на нефть. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ. Эта норма позволит при необходимости и в качестве меры оперативного реагирования использовать средства ФНБ в 2021 году на покрытие недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета и выполнить принятые расходные обязательства. Согласно основным направлениям бюджетной, налоговой и тарифно-таможенной политики на 2021-2023 годы, Минфин РФ за эти три года направит в общей сложности около 100 млрд рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета. Больше всего из ФНБ будет потрачено на покрытие дефицита в 2021 году - 95 млрд руб., в 2022-2023 годах - по 3,8 млрд руб.

Закон также изменяет норму, регулирующую порядок расчета общего объема расходов федерального бюджета. Расчетный объем на 2021 год увеличивается с 585 млрд руб. до 1 трлн 460 млрд руб. Это обеспечит постепенную адаптацию бюджета к новым макроэкономическим условиям и позволит продолжить использование мер, необходимых для восстановления экономики и реальных доходов граждан. С 2022 года предельные расходы будут определены в соответствии с бюджетными правилами.

Законом предусмотрено распределение части налога на доходы физических лиц, уплачиваемого при превышении доходами суммы 5 млн руб., по следующим нормативам: в федеральный бюджет 13%, в региональные и местные бюджеты - 87%.

Также предусматривается увеличение с 1,8 трлн до 2 трлн рублей суммы, на которую может быть увеличен общий объем расходов федерального бюджета без внесения в него поправок. Это возможно в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по предотвращению негативного влияния на развитие отраслей экономики при ухудшения экономической ситуации, а также по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции.