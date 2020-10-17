Маск считает северные районы Марса наиболее подходящим местом для первого человеческого поселения

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Северные районы Марса были бы наиболее подходящим местом для размещения первого человеческого поселения на этой планете. Такое мнение высказал в пятницу американский предприниматель Илон Маск на видеоконференции Марсианского общества (Mars Society Convention 2020).

"Вероятно, наиболее приемлемыми были бы высокие широты, - отметил он. - Люди захотели бы поселиться поближе к тем районам, где есть лед, который можно использовать в том числе и для получения кислорода и энергии. Кроме того, в этих районах легче было бы совершать посадку аппаратов, которые использовали бы для торможения марсианскую атмосферу".

На вопрос о том, какая приоритетная задача встала бы перед членами пилотируемой экспедиции на Марс, Илон Маск назвал создание мощностей для изготовления топлива для ракет, а также создание системы связи. "Нужно будет наладить добычу льда, получать из него пригодную для дыхания атмосферу и топливо", - подчеркнул он и указал при этом, что для обеспечения связи между Землей и Марсом можно было бы использоваться мощные лазеры на околоземной орбите. Он не исключил возможности того, что при создании поселения на Марсе первопроходцам придется прокладывать тоннели под поверхностью, но подчеркнул при этом, что техника, пригодная для таких работ, должна быть значительно менее массивной, чем та, которая используется сейчас.

На вопрос, когда можно ожидать проведения испытаний по дозаправке на орбите прототипа корабля Starship ("Старшип"), предназначенного для полета на Марс, Илон Маск ответил, что такие испытания могут состояться уже в 2022 году. В начале сентября в ходе летных испытаний на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас) прототип корабль поднялся на высоту 45,7 м и совершил плавную посадку на асфальтированную площадку рядом со стартовым столом.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Ранее 49-летний Маск заявлял, что основал в 2002 году компанию SpaceX ("Спейс-экс") с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. Согласно планам НАСА, первые пилотируемые полеты на Марс могут состояться в середине 2030-х годов.