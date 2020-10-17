Закон об экспортном регулировании приняли в Китае

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) в субботу принял закон об экспортном регулировании, который вступит в силу с 1 декабря. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его сведениям, законопроект был одобрен в третьем чтении. В нем перечислены положения, касающиеся мер по осуществлению контроля над товарной номенклатурой, которая не предназначена для реализации на внешних рынках, либо может продаваться за пределами страны лишь при соблюдении регламента.

Согласно новому юридическому документу, Пекин может прибегнуть к ответным мерам, если какое-либо отдельное государство или регион "пренебрегут установленными правилами экспортного регулирования и предпримут действия, ущемляющие национальные интересы, либо представляющие угрозу государственной безопасности Китая".