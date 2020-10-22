Путин допускает теоретическую возможность военного союза России и Китая
20:16 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин допускает возможность заключения военного союза между Москвой и Пекином, хотя "в общем" они в этом не нуждаются.
"Вообразить все можно. Мы всегда исходили из того, что наши отношения достигли такой степени взаимодействия и доверия, что мы в общем в этом не нуждаемся, но теоретически вполне можно себе такое представить", - сказал Путин в четверг на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
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