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Путин допускает теоретическую возможность военного союза России и Китая

20:16 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин допускает возможность заключения военного союза между Москвой и Пекином, хотя "в общем" они в этом не нуждаются.

"Вообразить все можно. Мы всегда исходили из того, что наши отношения достигли такой степени взаимодействия и доверия, что мы в общем в этом не нуждаемся, но теоретически вполне можно себе такое представить", - сказал Путин в четверг на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

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