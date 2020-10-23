Проект цифрового рубля многообещающий для экономики России - Набиуллина
17:32 23.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЦБ РФ считает, что проект цифрового рубля является многообещающим для экономики, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс- конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Этот проект с одной стороны многообещающий. На наш взгляд, он очень органично вписывается в то, что называется развитием цифровой экономики в целом. Происходит цифровая трансформация. Безусловно, должна происходить и трансформация системы расчетов", - сказала она.
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