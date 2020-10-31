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НОВОСТИ

На акцию протеста против запрета абортов в Варшаве вышли около 100 тысяч человек

12:00 31.10.2020 Источник: Коммерсант.ru

В Варшаве прошла очередная акция против решения властей ограничить право на аборт. По оценкам СМИ и властей, в центре столицы собрались около 100 тыс. человек.

В некоторых частях городах произошли столкновения. В социальных сетях участников акции сообщается, что беспорядки спровоцировали националисты.

Полиция задержала более 30 человек.  Коммерсантъ

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