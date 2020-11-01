0
0
0
НОВОСТИ

Папа Римский: Пандемия привела к кризису нашей модели организации и развития

14:15 01.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пандемия коронавируса значительно усугубила кризис современной модели организации жизни и развития общества. Такое мнение высказал Папа Римский Франциск в интервью сербской газете "Политика", опубликованном в воскресенье по случаю столетия установления дипломатических отношений между Сербией и Ватиканом.

"В течение десятилетий слова "кризис" и "изменение" стали часто употребимыми - социальные, экономические, образовательные, экологические [кризисы]. Нам нужны перемены, - отметил понтифик. - Пандемия привела к кризису нашей модели организации и развития. Она выявила множество несправедливостей, болезненного молчания, социальных неудач и проблем в сфере здравоохранения, подвергнув большое число наших братьев процессам социальной изоляции и деградации".

По его словам, зачастую людям не хватает личных и коллективных усилий для того, чтобы справиться с кризисом. "Мы свели развитие к простому экономическому росту, забывая, что подлинное процветание должно способствовать продвижению всех людей и каждого человека", - подчеркнул глава Римско-католической церкви. "Прогресс всех людей и для всех людей. Мы не можем упускать из виду тот факт, что перемены всегда имеют цену, и мы должны спросить себя, кто за них платит", - добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 01.11.2020
На улицах Минска замечены машины с крупнокалиберными пулеметами - СМИ
0
311
12:20 01.11.2020
Власти Белоруссии активно готовятся к очередному разгону протестующих
0
304
11:15 01.11.2020
В Германии подсчитали, во что обойдется второй карантин
0
303
11:00 01.11.2020
Правящая партия Грузии получает право единолично сформировать правительство
0
336
10:50 01.11.2020
Данные о заражении коронавирусом в России на 1 ноября
0
334
10:15 01.11.2020
Глава МИД ФРГ рассчитывает, что после выборов в США, ЕС удастся добиться понимания по "глобальным правилам игры"
0
306
09:45 01.11.2020
В первый день ноября в Москве будет дождливо и холодно
0
315
09:40 01.11.2020
В штабе Байдена тайно ведется подготовка к передаче власти - СМИ
0
461
09:30 01.11.2020
В ходе новых испытаний ракету "Циркон" запустят на тысячу километров
0
414
09:15 01.11.2020
Приставы приостановили работу около 2 тыс предприятий в РФ за нарушение санитарных норм по COVID-19
0
342

Возврат к списку