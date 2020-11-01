Папа Римский: Пандемия привела к кризису нашей модели организации и развития
14:15 01.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пандемия коронавируса значительно усугубила кризис современной модели организации жизни и развития общества. Такое мнение высказал Папа Римский Франциск в интервью сербской газете "Политика", опубликованном в воскресенье по случаю столетия установления дипломатических отношений между Сербией и Ватиканом.
"В течение десятилетий слова "кризис" и "изменение" стали часто употребимыми - социальные, экономические, образовательные, экологические [кризисы]. Нам нужны перемены, - отметил понтифик. - Пандемия привела к кризису нашей модели организации и развития. Она выявила множество несправедливостей, болезненного молчания, социальных неудач и проблем в сфере здравоохранения, подвергнув большое число наших братьев процессам социальной изоляции и деградации".
По его словам, зачастую людям не хватает личных и коллективных усилий для того, чтобы справиться с кризисом. "Мы свели развитие к простому экономическому росту, забывая, что подлинное процветание должно способствовать продвижению всех людей и каждого человека", - подчеркнул глава Римско-католической церкви. "Прогресс всех людей и для всех людей. Мы не можем упускать из виду тот факт, что перемены всегда имеют цену, и мы должны спросить себя, кто за них платит", - добавил он.
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