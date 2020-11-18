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НОВОСТИ

В трех регионах России занято более 95% коек для пациентов с коронавирусом - Голикова

15:00 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 95% коек для пациентов с коронавирусом заняты в трех регионах России - Орловской области, Севастополе и Чувашии, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Наиболее критичная ситуация в десяти регионах, где занятость коек составляет более 90%. В трех регионах занято более 95% коечного фонда. Это Чувашская Республика, Орловская область и город Севастополь", - сказала она.

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