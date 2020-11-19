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Депутат МГД Картавцева: Развитие здравоохранения - приоритет бюджетной политики Москвы

13:05 19.11.2020

Несмотря на экономические сложности, связанные с пандемией COVID-19, бюджет Москвы останется социальным, уверена руководитель комиссии Московской гордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева. По ее словам, финансирование медицины в мегаполисе остается приоритетом для властей.

«Оно увеличится почти на 12% и составит более 447 млрд руб., а с учетом средств Московского городского фонда ОМС - 742 млрд руб. Сохраняется преемственность программ и проектов. В ходе обсуждения бюджета города на следующий год рассматривались вопросы строительства новых поликлиник и больниц и ремонта уже существующих», - отмечает парламентарий.

Депутат обратила внимание на масштабную программу капремонта детских и взрослых амбулаторий. «Первичное звено здравоохранения должно отвечать требованиям времени. Большинство поликлиник Москвы спроектированы и построены примерно 50 лет назад. С тех пор все изменилось: появились новые технологии в медицине, для которых нужны новые мощности и новое оборудование, а главное - изменились требования жителей. Поэтому обновление поликлиник крайне важно», - отметила Лариса Картавцева, по словам которой, в нынешнем году был начат ремонт 37 поликлиник, реконструкция 11 из них уже завершилась. В 2021 году, городские власти намерены начать ремонт еще в 44 поликлиниках.

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