Суд запретил Меню покидать место жительства, за исключением двухчасовых прогулок

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы запретил аудитору Счетной палаты, бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню, обвиняемому в хищении 700 млн рублей, покидать место жительства, за исключением ежедневных двухчасовых прогулок, в рамках избранной ему меры пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В отношении Меня избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Так, судом установлены следующие запреты - покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово- телеграфные отправления и использовать информационно- телекоммуникационную сеть "Интернет", - сказала собеседница агентства.

Данная мера пресечения избрана до 18 января 2021 года. Таким образом, Мень не сможет ходить на работу.