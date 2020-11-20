Байден допустил подачу иска к администрации США из-за отказа признать его победу

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демократ Джозеф Байден, который, согласно прогнозам американских СМИ, победил на выборах главы государства, допускает, что подаст иск к действующей администрации США и профильному ведомству, которое до сих пор не признало его избранным президентом. С таким заявлением он выступил в четверг на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр). Трансляция велась на сайте политика.

На вопрос о том, рассматривает ли его избирательный штаб возможность подачи иска к администрации президента Дональда Трампа и к управлению по общим вопросам администрации, он ответил: "Мы этого не исключаем". Вместе с тем Байден отметил, что на такой шаг "потребуется много времени". По его словам, возможно, более продуктивными будут попытки взаимодействовать с республиканцами.