Байден допустил подачу иска к администрации США из-за отказа признать его победу
12:20 20.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Демократ Джозеф Байден, который, согласно прогнозам американских СМИ, победил на выборах главы государства, допускает, что подаст иск к действующей администрации США и профильному ведомству, которое до сих пор не признало его избранным президентом. С таким заявлением он выступил в четверг на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр). Трансляция велась на сайте политика.
На вопрос о том, рассматривает ли его избирательный штаб возможность подачи иска к администрации президента Дональда Трампа и к управлению по общим вопросам администрации, он ответил: "Мы этого не исключаем". Вместе с тем Байден отметил, что на такой шаг "потребуется много времени". По его словам, возможно, более продуктивными будут попытки взаимодействовать с республиканцами.
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