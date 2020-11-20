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Госдума не поддержит введение штрафов за превышение скорости на 1 км/ч - Володин

16:12 20.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инициатива депутата Госдумы Александра Васильева о штрафах для автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч не будет поддержана, такие предложения требуют предварительной проработки. Об этом в пятницу заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Данная инициатива не будет поддержана. Некоторое время назад правительство выступило с идеей снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 км до 10 км. Депутаты данную инициативу не поддержали. Тем более не поддержат снижение порога превышения скорости до 1 км", - цитирует Володина сайт Госдумы.

По его словам, прежде чем выступать с такой инициативой, правильно было бы ее "проработать всесторонне, запросить мнение автоэкспертов, выяснить позицию автомобилистов". "Необходимо провести консультации с фракциями и выяснить отношение депутатов профильного комитета", - указал политик.

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