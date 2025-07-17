Глава ОВС НАТО в Европе получил приказ доставить Patriot на Украину «как можно быстрее»

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич, возглавляющий Объединенные вооруженные силы (ОВС) НАТО в Европе заявил, что получил приказ о переброске зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину «как можно быстрее».

«Приказ, который я получил, заключается в доставке [ЗРК Patriot на Украину] как можно быстрее», — сказал он, выступая на конференции в германском Висбадене. Его слова приводит агентство Reuters.

Военачальник добавил, что идет «тесное сотрудничество с немецкой стороной в вопросе переброски» американских ЗРК на Украину.