Глава ОВС НАТО в Европе получил приказ доставить Patriot на Украину «как можно быстрее»
13:20 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич, возглавляющий Объединенные вооруженные силы (ОВС) НАТО в Европе заявил, что получил приказ о переброске зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину «как можно быстрее».
«Приказ, который я получил, заключается в доставке [ЗРК Patriot на Украину] как можно быстрее», — сказал он, выступая на конференции в германском Висбадене. Его слова приводит агентство Reuters.
Военачальник добавил, что идет «тесное сотрудничество с немецкой стороной в вопросе переброски» американских ЗРК на Украину.
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