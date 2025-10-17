БПЛА повредили несколько электроподстанций в Крыму

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотники ВСУ повредили несколько электроподстанций в Республике Крым, идут восстановительные работы, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым. На данный момент идут восстановительные работы», — написал он в своем телеграм-канале.