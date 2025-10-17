0
0
70
НОВОСТИ

Египет намерен развивать использование нацвалют при расчетах в рамках БРИКС — глава МИД

12:00 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Египет придает большое значение участию в объединении БРИКС, стремясь использовать национальные валюты при взаимных расчетах и в торговых операциях. Об этом заявил на брифинге в ходе визита в Нью-Дели глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, отвечая на вопрос ТАСС.

«БРИКС — очень важная экономическая группа, и мы входим в нее и вносим свой вклад, — сказал он — И мы хотели бы приносить пользу, особенно за счет использования национальных валют в коммерческих транзакциях, а также через сотрудничество в рамках Нового банка развития [БРИКС] в Шанхае».

Египетский министр отметил, что в ходе визита в Нью-Дели подробно обсудил работу БРИКС со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, поскольку Индия будет следующей страной-председателем в объединении. «Мы обсудили множество идей о том, как оживить БРИКС и добиться конкретных результатов, особенно в том, что касается искусственного интеллекта, расширения возможностей молодежных стартапов», — уточнил Абдель Аты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 17.10.2025
Выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа стал пощечиной ЕС и НАТО — СМИ
0
21
12:05 17.10.2025
Банки РФ за 9 месяцев заработали 2,7 трлн руб., сопоставимо с результатами прошлого года
0
70
11:32 17.10.2025
МИД КНР осудил атаку ВСУ в Запорожье, в результате которой погиб журналист РФ
0
149
11:20 17.10.2025
В воинской части в Подмосковье военный смертельно ранил контрактника и покончил с собой
0
173
11:05 17.10.2025
Еврокомиссар предрек взрывной рост военных расходов в Европе
0
192
11:00 17.10.2025
Запад не расстался с «безумной мечтой» нанести стратегическое поражение РФ — Нарышкин
0
196
10:32 17.10.2025
В РФ ликвидирована сеть абонентских терминалов пропуска трафика телефонных мошенников
0
226
10:20 17.10.2025
ХАМАС не отказывается передать тела заложников, но это займет время — глава МИД Египта
0
234
10:05 17.10.2025
Американский военачальник объявил об отставке на фоне напряженности с Венесуэлой — NYT
0
277
10:00 17.10.2025
Стоимость золота в девятый раз с начала октября обновила исторический максимум
0
265

Возврат к списку