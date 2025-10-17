Египет намерен развивать использование нацвалют при расчетах в рамках БРИКС — глава МИД
12:00 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Египет придает большое значение участию в объединении БРИКС, стремясь использовать национальные валюты при взаимных расчетах и в торговых операциях. Об этом заявил на брифинге в ходе визита в Нью-Дели глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, отвечая на вопрос ТАСС.
«БРИКС — очень важная экономическая группа, и мы входим в нее и вносим свой вклад, — сказал он — И мы хотели бы приносить пользу, особенно за счет использования национальных валют в коммерческих транзакциях, а также через сотрудничество в рамках Нового банка развития [БРИКС] в Шанхае».
Египетский министр отметил, что в ходе визита в Нью-Дели подробно обсудил работу БРИКС со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, поскольку Индия будет следующей страной-председателем в объединении. «Мы обсудили множество идей о том, как оживить БРИКС и добиться конкретных результатов, особенно в том, что касается искусственного интеллекта, расширения возможностей молодежных стартапов», — уточнил Абдель Аты.
НОВОСТИ
- 12:20 17.10.2025
- Выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа стал пощечиной ЕС и НАТО — СМИ
- 12:05 17.10.2025
- Банки РФ за 9 месяцев заработали 2,7 трлн руб., сопоставимо с результатами прошлого года
- 11:32 17.10.2025
- МИД КНР осудил атаку ВСУ в Запорожье, в результате которой погиб журналист РФ
- 11:20 17.10.2025
- В воинской части в Подмосковье военный смертельно ранил контрактника и покончил с собой
- 11:05 17.10.2025
- Еврокомиссар предрек взрывной рост военных расходов в Европе
- 11:00 17.10.2025
- Запад не расстался с «безумной мечтой» нанести стратегическое поражение РФ — Нарышкин
- 10:32 17.10.2025
- В РФ ликвидирована сеть абонентских терминалов пропуска трафика телефонных мошенников
- 10:20 17.10.2025
- ХАМАС не отказывается передать тела заложников, но это займет время — глава МИД Египта
- 10:05 17.10.2025
- Американский военачальник объявил об отставке на фоне напряженности с Венесуэлой — NYT
- 10:00 17.10.2025
- Стоимость золота в девятый раз с начала октября обновила исторический максимум
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать