Египет намерен развивать использование нацвалют при расчетах в рамках БРИКС — глава МИД

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Египет придает большое значение участию в объединении БРИКС, стремясь использовать национальные валюты при взаимных расчетах и в торговых операциях. Об этом заявил на брифинге в ходе визита в Нью-Дели глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, отвечая на вопрос ТАСС.

«БРИКС — очень важная экономическая группа, и мы входим в нее и вносим свой вклад, — сказал он — И мы хотели бы приносить пользу, особенно за счет использования национальных валют в коммерческих транзакциях, а также через сотрудничество в рамках Нового банка развития [БРИКС] в Шанхае».

Египетский министр отметил, что в ходе визита в Нью-Дели подробно обсудил работу БРИКС со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, поскольку Индия будет следующей страной-председателем в объединении. «Мы обсудили множество идей о том, как оживить БРИКС и добиться конкретных результатов, особенно в том, что касается искусственного интеллекта, расширения возможностей молодежных стартапов», — уточнил Абдель Аты.