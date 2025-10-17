0
Товарооборот между Австрией и Россией в январе — июле рухнул на 74% — Торгпредство РФ

13:20 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торговый оборот между Австрией и Россией сократился на 74%, до 536,5 млн евро, за период с января по июль 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило Торгпредство РФ в альпийской республике, проанализировавшее данные Федерального статистического ведомства Австрии.

Уточняется, что экспорт из Австрии в Россию снизился на 13,4% (до 488,6 млн евро), а импорт из России сократился на 96,8%, с 1,5 млрд до 48 млн евро. Доля России во внешней торговле Австрии снизилась с 0,92% до 0,24%, а в импорте — с 1,36% до 0,04%.

