Бельгия уведомила НАТО о получении от США первых истребителей F-35 — альянс

14:12 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия официально уведомила НАТО о получении трех первых истребителей F-35, заказанных у США в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

«Бельгия встретила свои первые самолеты F-35», — сообщила пресс-служба НАТО, уточнив, что бельгийские пилоты «уже совершили на них первые полеты с авиабазы Флоренн» (на юге Бельгии близ границы с Францией). НАТО подчеркивает, что эти самолеты «позволят лучше защищать воздушное пространство альянса».

