Собянин: ИИ станет базовой технологией в московском здравоохранении

13:45

В 2026 году на систему московского здравоохранения направят 615 млр руб. По словам мэра Сергея Собянина, это позволит продолжить комплексную реконструкцию корпусов Городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В. Вересаева, ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова, ГКБ № 15 О.М. Филатова, Морозовской детской городской клинической больницв и ряда других лечебных учреждений.

"В ближайшие три года планируем возвести 52 медучреждения, включая настоящие “больницы будущего”, тем самым превысив в 1,3 раза темпы строительства медицинской инфраструктуры в предыдущие годы, - заявил Собянин. - Объекты будут возведены в том числе за инвесторские средства».

По словам мэра, это даст возможность продолжать разработку и внедрение новых московских стандартов амбулаторной и стационарной помощи, а также развивать новейшие цифровые решения и технологии искусственного интеллекта (ИИ). В результате вырастут доступность и качество столичной медицинской помощи.

А в 2025 году будет завершен масштабный проект по обновлению амбулаторного звена, в процессе которого уже удалось реконструировать и построить 343 городские поликлиники.