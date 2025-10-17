Вучич ожидает попыток срыва встречи Путина и Трампа в Будапеште со стороны ЕС и Киева

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич ожидает в ближайшие дни попыток срыва встречи лидеров России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Будапеште со стороны Евросоюза, Киева и либеральных сил в США.

«Я ожидаю в ближайшие дни жесткого давления со стороны так называемой либеральной, левой Америки и европейских стран вместе с Украиной с целью не допустить проведения этого саммита в Будапеште», — заявил Вучич журналистам.