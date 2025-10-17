Российские эксперты представили ключевые тренды развития искусственного интеллекта на сессии Сбера в Абу-Даби
12:35 17.10.2025
На второй международной научной конференции по вычислительной оптимизации ICOMP 2025 в Абу-Даби (ОАЭ) прошла сессия Сбера, посвящённая последним трендам в области искусственного интеллекта (AI). На ней эксперты из России рассказали о последних трендах в отрасли. Выступления спикеров были посвящены передовым методам обработки данных и глубокого обучения для решения сложных практических задач.
Так, Денис Пархоменко, исполнительный директор по исследованию данных Управления базовых моделей Kandinsky Сбера, представил участникам конференции новый высокоэффективный медиа-токенизатор, превосходящий по качеству и эффективности существующие аналоги. Также спикер затронул перспективы развития методов сжатия медиафайлов, важных для повышения производительности генеративных моделей.
Андрей Захаров, старший научный сотрудник группы «ИИ в промышленности» Института AIRI, выступил с докладом об эффективных предиктивных моделях глубокого обучения новых химических составов батарей. Они способны точно прогнозировать деградацию батарей и оценивать их оставшийся ресурс, используя малообъёмные данные и обеспечивая масштабируемость и адаптивность.
На международной конференции ICOMP 2025 Сбер также представил серию передовых разработок в области искусственного интеллекта. На стенде компании гости знакомились с библиотекой TSForesight для прогнозирования многомерных временных рядов и фреймворком Ride, который помогает ускорить поиск кратчайших маршрутов в сложных графах, таких как городские транспортные сети. Также в рамках выставки были представлены гостям мультиагентная система LightAutoDS-Tab для автоматизации машинного обучения на табличных данных и медицинский бенчмарк 3MDBench, созданный для оценки телемедицинских возможностей языковых моделей.
ICOMP 2025 — вторая международная научная конференция по вычислительной оптимизации. В прошлом году она проходила в России в Казани, в этом — в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 19 октября. Мероприятие объединило ведущих мировых специалистов по ИИ — более 250 участников офлайн и 2000 онлайн. Программа включала не только научные доклады, но и презентационные зоны, а также осеннюю школу по машинному обучению на базе Университета Халифа.
НОВОСТИ
- 14:00 17.10.2025
- Минпросвещения РФ хочет подготовить единые учебники по обязательным предметам к 2029 году
- 13:45 17.10.2025
- Собянин: ИИ станет базовой технологией в московском здравоохранении
- 13:32 17.10.2025
- Вучич ожидает попыток срыва встречи Путина и Трампа в Будапеште со стороны ЕС и Киева
- 13:20 17.10.2025
- Товарооборот между Австрией и Россией в январе — июле рухнул на 74% — Торгпредство РФ
- 13:05 17.10.2025
- Авиапром в 2025 г. может получить средства ФНБ и от продажи ряда активов — Алиханов
- 13:00 17.10.2025
- Египет ежегодно теряет $9 млрд доходов от Суэцкого канала из-за кризиса в Красном море
- 12:32 17.10.2025
- Ребенок и двое взрослых погибли в Алешках при обстреле ВСУ
- 12:20 17.10.2025
- Выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа стал пощечиной ЕС и НАТО — СМИ
- 12:05 17.10.2025
- Банки РФ за 9 месяцев заработали 2,7 трлн руб., сопоставимо с результатами прошлого года
- 12:00 17.10.2025
- Египет намерен развивать использование нацвалют при расчетах в рамках БРИКС — глава МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать