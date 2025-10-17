Российские эксперты представили ключевые тренды развития искусственного интеллекта на сессии Сбера в Абу-Даби

12:35

На второй международной научной конференции по вычислительной оптимизации ICOMP 2025 в Абу-Даби (ОАЭ) прошла сессия Сбера, посвящённая последним трендам в области искусственного интеллекта (AI). На ней эксперты из России рассказали о последних трендах в отрасли. Выступления спикеров были посвящены передовым методам обработки данных и глубокого обучения для решения сложных практических задач.

Так, Денис Пархоменко, исполнительный директор по исследованию данных Управления базовых моделей Kandinsky Сбера, представил участникам конференции новый высокоэффективный медиа-токенизатор, превосходящий по качеству и эффективности существующие аналоги. Также спикер затронул перспективы развития методов сжатия медиафайлов, важных для повышения производительности генеративных моделей.

Андрей Захаров, старший научный сотрудник группы «ИИ в промышленности» Института AIRI, выступил с докладом об эффективных предиктивных моделях глубокого обучения новых химических составов батарей. Они способны точно прогнозировать деградацию батарей и оценивать их оставшийся ресурс, используя малообъёмные данные и обеспечивая масштабируемость и адаптивность.

На международной конференции ICOMP 2025 Сбер также представил серию передовых разработок в области искусственного интеллекта. На стенде компании гости знакомились с библиотекой TSForesight для прогнозирования многомерных временных рядов и фреймворком Ride, который помогает ускорить поиск кратчайших маршрутов в сложных графах, таких как городские транспортные сети. Также в рамках выставки были представлены гостям мультиагентная система LightAutoDS-Tab для автоматизации машинного обучения на табличных данных и медицинский бенчмарк 3MDBench, созданный для оценки телемедицинских возможностей языковых моделей.

ICOMP 2025 — вторая международная научная конференция по вычислительной оптимизации. В прошлом году она проходила в России в Казани, в этом — в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 19 октября. Мероприятие объединило ведущих мировых специалистов по ИИ — более 250 участников офлайн и 2000 онлайн. Программа включала не только научные доклады, но и презентационные зоны, а также осеннюю школу по машинному обучению на базе Университета Халифа.