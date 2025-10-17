Авиапром в 2025 г. может получить средства ФНБ и от продажи ряда активов — Алиханов

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и ресурсы от продажи различных активов могут быть направлены на развитие российской авиапромышленности. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«В этом году мы с Минфином договорились — у нас есть ресурсы как ФНБ, так и ресурсы, которые мы получаем от продажи различных активов, которые направляются на эти цели, о которых я сказал», — сказал он.