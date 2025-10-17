0
НОВОСТИ

Выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа стал пощечиной ЕС и НАТО — СМИ

12:20 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выбор Будапешта в качестве места для будущей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — пощечина Евросоюзу и НАТО. Такое мнение озвучено в статье испанской газеты El Confidencial.

По ее версии, первоначальный итог состоявшегося накануне разговора между двумя лидерами не кажется слишком многообещающим ни для Украины, ни для ЕС. Как считает издание, Европа не может ограничиться лишь наблюдением за происходящим вокруг Украины, учитывая наличие собственных интересов.

