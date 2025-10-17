Выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа стал пощечиной ЕС и НАТО — СМИ
12:20 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выбор Будапешта в качестве места для будущей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — пощечина Евросоюзу и НАТО. Такое мнение озвучено в статье испанской газеты El Confidencial.
По ее версии, первоначальный итог состоявшегося накануне разговора между двумя лидерами не кажется слишком многообещающим ни для Украины, ни для ЕС. Как считает издание, Европа не может ограничиться лишь наблюдением за происходящим вокруг Украины, учитывая наличие собственных интересов.
НОВОСТИ
- 12:05 17.10.2025
- Банки РФ за 9 месяцев заработали 2,7 трлн руб., сопоставимо с результатами прошлого года
- 12:00 17.10.2025
- Египет намерен развивать использование нацвалют при расчетах в рамках БРИКС — глава МИД
- 11:32 17.10.2025
- МИД КНР осудил атаку ВСУ в Запорожье, в результате которой погиб журналист РФ
- 11:20 17.10.2025
- В воинской части в Подмосковье военный смертельно ранил контрактника и покончил с собой
- 11:05 17.10.2025
- Еврокомиссар предрек взрывной рост военных расходов в Европе
- 11:00 17.10.2025
- Запад не расстался с «безумной мечтой» нанести стратегическое поражение РФ — Нарышкин
- 10:32 17.10.2025
- В РФ ликвидирована сеть абонентских терминалов пропуска трафика телефонных мошенников
- 10:20 17.10.2025
- ХАМАС не отказывается передать тела заложников, но это займет время — глава МИД Египта
- 10:05 17.10.2025
- Американский военачальник объявил об отставке на фоне напряженности с Венесуэлой — NYT
- 10:00 17.10.2025
- Стоимость золота в девятый раз с начала октября обновила исторический максимум
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать