Банки РФ за 9 месяцев заработали 2,7 трлн руб., сопоставимо с результатами прошлого года

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский банковский сектор за январь — сентябрь 2025 года получил 2,7 трлн рублей чистой прибыли, что аналогично результатам за этот же период годом ранее. В сентябре прибыль банков подскочила на 81% на фоне разовых факторов, следует из материалов ЦБ РФ.

«Чистая прибыль увеличилась до 367 млрд руб., что выше результата августа (203 млрд руб.), обусловленного разовыми операциями. Рост преимущественно связан с сокращением отчислений в резервы (-84 млрд рублей). <…> С начала года банки заработали 2,7 трлн руб., что соответствует прибыли за аналогичный период прошлого года (2,7 трлн руб.)», — отмечает регулятор.