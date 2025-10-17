МИД КНР осудил атаку ВСУ в Запорожье, в результате которой погиб журналист РФ
11:32 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай осуждает действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых в Запорожской области погиб российский военкор. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«Китай последовательно выступает против насилия в отношении журналистов и настоятельно призывает обеспечить эффективную защиту личной безопасности работников СМИ, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий», — подчеркнул он на брифинге, комментируя удар ВСУ, в результате которого погиб журналист Иван Зуев.
